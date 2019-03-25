25 Mart 2019, 22:11
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Yeşilçam'ın Unutulmaz İsmi Banu Alkan, Son Haliyle Herkesi Büyüledi

Yeşilçam

Magazin gündeminden uzun süredir uzak kalan ünlü oyuncu Banu Alkan, 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri töreninde sahneye çıkarak ödül verdi.

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Yeşilçam'ın unutulma oyuncusu Banu Alkan 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri töreninde görüntülendi.

BANU ALKAN TAM NOT ALDI

Ödül töreninde ortaya çıkan 60 yaşındaki Banu Alkan'ın son hali törene katılan izleyiciler tarafından tam not aldı. Kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan Alkan, göz kamaştırdı. Unutulmaz oyuncu Banu Alkan, Yılın İş Kadını ödülünü kazanan Aydan Gömügen Tuncay'a ödülünü verdikten sonra sahneden indi. Ödül töreni kapsamında konuşan Tuncay ise, "Bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullanarak ödül için organizasyona ve oy kullanan herkese teşekkür etti.

Türkiye, Banu Alkan, Magazin



YORUMLAR (6)
..: ben büyülenmedim ya sizzz
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AHMET: Arkadaş büyüledi :)) körmüsünüzzz
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KUZEYİN UŞAĞI: Muhsin abimizi saygıyla rahmetle yad ediyorum ruhu şad mekanı cennet olsun inşallah. .
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NZND: Balina etli
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SALVO: Yine sarılmış 30 metre kumaşa çıkmış şam şeytanı gibi ortaya
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