18.07.2019 10:06
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Yeşilçam'ın usta isimleri gençleşti! Ortaya çıkan görüntüler şaşırttı

Sosyal medyada trend olan yaşlandırma akımına Yeşilçam'ın usta isimleri de dahil oldu. Uygulamayla ile birçok ünlü yaşlandırma programı kullanırken, usta oyuncular zamanda bir hayli geriye giderek gençleştiler.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan yaşlılık akımına ünlü isimler de dahil olmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Defne Samyeli, ve Ahmet Kural'ın dahil olduğu akıma sosyal medya kullanıcıları Yeşilçam'ın usta isimlerini de dahil etti. Ancak uygulama onları geçmişe götürdü.

ÖYLE BİR DEĞİŞTİLER Kİ

Instagram'da hızla yayılan çılgın akımla değişen usta oyuncuların fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kadir İnanır, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Şener Şen, Hulusi Kentmen ve Nuri Alço'nun uygulamayla gençleşmiş fotoğrafları görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

İşte efsane oyuncuların gençleştirilmiş fotoğrafları;

Kadir İnanır
Fatma Girik
Hülya Koçyiğit
Şener Şen
Hulisi Kentmen
Nuri Alço
Yeşilçam'ın usta isimleri gençleşti! Ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Ahmet Kural, Cem Yılmaz, Magazin

YORUMLAR (11)
SABIRLI: kurban olayım bırakın yaşlı kalsınlar aklım çıktı son hallerini görünce
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KRAL SAVCI: ishal oldum
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SSSSSSSSSSSSSSSS: Nuri alçı olmamış. . Burak kut taklit edilmiş. . . . .
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ADA: hülya koçyiğitte ebru yaşar sanki
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SSSSSSSSSSSSSSSS: işte bu sanki normal bir akım mış gibi herkes kendini yaşlı nasıl görünür sıraya girmiş hemde moral bozan bir akım. . . . . . . . Asıl genç görünmek önemli insana iyi de gelir. . . . . . .
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REPTİLİAN: nuri alço Burak Kut''a benzemiş
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KLERJIN: ŞENER ŞEN BİLDİĞİN POLAT ALEMDAR OLMUŞ
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KÜRŞAD: En iyisi de nuri alço olmuş
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CIVIRCIK...: Burak Kut olmasın laaa :D :D
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HAYRANIM: en güzeli Hülya Koçyiğit MAŞALLAH
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