Yeşilçam'ın usta isimleri gençleşti! Ortaya çıkan görüntüler şaşırttı

Sosyal medyada kısa sürede yayılan yaşlılık akımına ünlü isimler de dahil olmaya devam ediyor. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Defne Samyeli, ve Ahmet Kural'ın dahil olduğu akıma sosyal medya kullanıcıları Yeşilçam'ın usta isimlerini de dahil etti. Ancak uygulama onları geçmişe götürdü.

ÖYLE BİR DEĞİŞTİLER Kİ

Instagram'da hızla yayılan çılgın akımla değişen usta oyuncuların fotoğraflarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kadir İnanır, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Şener Şen, Hulusi Kentmen ve Nuri Alço'nun uygulamayla gençleşmiş fotoğrafları görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

İşte efsane oyuncuların gençleştirilmiş fotoğrafları;

Kadir İnanır

Fatma Girik

Hülya Koçyiğit

Şener Şen

Hulisi Kentmen