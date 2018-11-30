30 Kasım 2018, 15:40
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Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Kırılan Ayağı Çürümeye Başladı

İki hafta önce ayağının burkarak topuğunu çatlatan usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in çatlak olan ayağı kırığa dönüşerek çürümeler meydana geldi.

15 gün önce görevli olduğu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun Sultan Ahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarken ayağını burkan Hülya Koçyiğit'in sağ ayağının topuğu çatlamıştı. Usta oyuncunun ayağındaki çatlak, kırığa dönüşerek çürümeler meydana geldi.

AYAĞINDA ÇÜRÜMELER BAŞLADI

HaberTürk'ün haberine göre; ayağını burktuktan sonra ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varamayan oyuncu, ayağının şişmesiyle hastaneye gitmiş ve ayağı alçıya alınmıştı. Dün doktor kontrolüne giden Koçyiğit, ayağındaki çatlağın kırığa dönüşmesiyle ve çürümelerin meydana gelmesiyle adeta hayal kırıklığına uğradı.

"KIRIK VE ÇÜRÜME OLMASI BENİ ÜZDÜ"

6 hafta da yatması gerektiğini öğrenen Koçyiğit, sağlık durumu hakkında "Moralim çok bozuk. Kırık ve çürüme olması beni bir hayli üzdü. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hiç sevmiyorum ama yatmaya devam edeceğim. Allah, bundan beterini göstermesin" dedi.

Ayağı Burkulan Hülya Koçyiğit, Hastaneye KaldırıldıAyağı Burkulan Hülya Koçyiğit, Hastaneye Kaldırıldı

30 Kasım 2018 Cuma 15:40



YORUMLAR (38)
ANDSMERO: CHP LIYSE BISEY OLMAZ
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DÜRBÜNLÜ: artislere üzülmeye değmez.
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MELİHA: Bunun ilk zihniyeti çürümemişmiydi?
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YAZİK: Su kadini bile unlu olarak tanitiyorsunuz millete yesilcamin o sapkin karakterleri arasinda yozlasmis bir kadin bu atin bunu haberlerden
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SU: Tedavisini olsun o zaman en iyi hastanelere gidebilir
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