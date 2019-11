Yeşilçam'ın yıldızı Edis Hun'a sürpriz hediye

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosunda gerçekleşen polisiye edebiyatının önemli isimlerinden Agatha Christie'nin kaleme aldığı "On Küçük Zenci" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ediz Hun'un da aralarında bulunduğu oyuncular tarafından sahnelendi. İş adamı Halil Eryavuz da, Ediz Hun ile bir araya gelerek, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe figürlerinin yer aldığı bakır levha hediye etti.



Burak Kahraman'ın yönettiği, "On Küçük Zenci" adlı eserden uyarlanan oyunda; Ediz Hun, Ali İl, Ilgın Angın, Ozan Altuntaş, Pelin Turancı, Cengiz Eşiyok, Özdemir Çiftçioğlu, Oya İnci, Fatih Gülnarve Hakan Akın rol aldı. Dramaturjisini Savaş Özdural'ın gerçekleştirdiği On Küçük Zenci'nin dekor tasarımını Behlüldane Tor yaptı. Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ediz Hun, "On Küçük Zenci" oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde İzmir seyircisiyle buluştu. İş adamı Halil Eryavuz da, Ediz Hun'a ve rol arkadaşları; Ali İl, Ilgın Angın, Ozan Altuntaş, Pelin Turancı, Cengiz Eşiyok, Özdemir Çiftçioğlu, Oya İnci, Fatih Gülnar, Hakan Akın'ında yer aldığı tiyatro oyuncularına Şanlıurfa'nın kültür, sanat, turizmini anlatan el işlemeli bakırdan yapılmış özel levha takdim etti.



Halil Eryavuz, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirasına girmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Göbeklitepe figürlerinin işlendiği levha çalışmasını tiyatro oyuncularına takdim ettiğini belirtti. Eryavuz, "Ediz Hun'a oynamış olduğu On Küçük Zenci oyunu sonrasında Şanlıurfalıların usta oyuncuyu unutmadığı, desteklemek amacıyla ilk tiyatro oyununun hatırası amacıyla el İşlemeli bakır levha sundum. Tüm kültürel zenginliklerimizi tanıtmak için Şanlıurfa'ya da bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA