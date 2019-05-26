Yeşilçam'ın Yıldızı Fatma Girik, En Büyük Korkusunu Açıkladı

Türk Sinemasın'da hayat verdiği her rolde devleşen Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde geçirdiği ameliyatla sevenlerini korkutmuştu. Posta'ya konuşan sevilen oyuncu, sağlık durumunun iyi olmasıyla hayranlarını sevindirdi.

EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak gösterilen Fatma Girik, hayatıyla ilgi merak edilenleri anlattı. Efsane oyuncu, yaşamındaki en büyük korkusunu da sevenleriyle paylaştı.

İşte Fatma Girik'in röportajından önemli satır başları;

"HAYATTAKİ EN BÜYÜK KORKUM ACI ÇEKEREK ÖLMEKTİR"

Öyle demeyin ne olur... Sizin gibi bir insana cefa yakışır mı hiç?

"Ben de etten kemikten, sıradan bir insanım. Hastalık herkesin başına gelir. Bu hayattaki en büyük korkum acı çekerek ölmektir. Allah canımı çektirmeden alsın."

AMELİYATTAN ÇIKTIKTAN SONRA NE HİSSETTİNİZ?

Önce ölümün sıcaklığını ve ne kadar yakın olduğunu hissettim. Ardından da ne kadar çok sevildiğimi gördüm. Herkes o kadar üzülmüş ki… Tüm sevdiklerim yanımdaydı. Bundan daha güzel bir şey olamaz.

ÖLÜMDEN KORKAR MISINIZ?

Hiç korkmam. Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem.

"SOSYAL MEDYA BENİ ÖLDÜRMEYE BAYILIYOR"

Hay Allah! Sosyal medya beni öldürmeye bayılıyor. Keyif mi alıyorlar beni öldürmekten acaba? Öldürüyorlar öldürüyorlar, ölmüyorum. Onlar öldürdükçe ben kıvılcımlarımdan doğuyorum. Sosyal medya garip bir mecra. Hem gerekli hem de zararlı.