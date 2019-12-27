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Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor

Yeşilçam Şarkıları albümüyle büyük ilgi gören Caroline Yılmaz, "Amacım o şarkıları rap müzik devrinde yaşatmak ve korumak" diyor

27.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:36 Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor

Sezen Aksu ve Ozan Doğulu'nun müzikal desteği ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sanatçı Caroline Yılmaz'ın, kendisine ait youtube kanalı ve TV kanallarında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümü yoğun ilgi görüyor. İlk haftasında yüzbinlerce kez izlenen Yeşilçam kliplerinde, sanatçı Benim Gözüm Sende, Aşkım Bahardı, Artık Sevmeyeceğim gibi eserleri seslendirdi. Herkesin rap hükümdarlığını kabullendiği son günlerde, Caroline Yılmaz, "İnsanlara huzur veren Yeşilçam şarkılarının yerine, sözleri saldırgan müzik türleri ortaya çıktı. Benim amacım Yeşilçam şarkılarını korumak ve yaşatmak" dedi.

Talk show yapacak

Caroline'in yeni şarkılarının tüm söz ve besteleri kendisine ait ve aranjör koltuğuna ünlü müzisyen Erhan Bayrak oturuyor. Sanatçının yeni talk showu da ocak ayında, en çok izlenen ulusal kanallardan birinde yayınlanmaya başlayacak.


Ozan Doğulu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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