Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, 'Yeşilçam Türküleri' temalı konseri ile Aralık ayına damgasını vurdu. Usta sanatçı Ümit Tokcan'ın da konuk sanatçı olarak sahneye çıktığı konser, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin yoğun ilgiyle izlediği konserde, Türk Halk Müziği Bölümü Korosu, Nilüfer Göl'ün şefliğinde sahneye çıkarak, Yeşilçam filmlerine renk katan sevilen türküleri seslendirdi. Filmlere özgü özel bir dekor eşliğinde türkülerini söyleyen sanatçılar, sanatseverlerden bol bol alkış aldı. Konsere, Türk Halk Müziği'nin usta sesi Ümit Tokcan da ayrı bir renk kattı. Hayranlarının sevgi seliyle karşılanan Tokcan, keyifli konserin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan, konsere renk katan Tokcan ile Göl'e çiçek vererek teşekkür etti.