Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Birçok filmde rol alan usta oyuncu Süleyman Turan geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali - Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı.

Usta oyuncu, 1999 yılında yayınlanan ve başrollerini Mehmet Ali Alabora, Ayten Gökçer ve Meltem Cumbul'la paylaştığı Yılan Hikayesi dizisinde Başkomiser Kemal karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

82 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun ssıl adı Süleyman Başturan olan sinema ve tiyatro oyuncusu Süleyman Turan 19 Kasım 1936'da İstanbul - Kadıköy'de doğdu. İlk okul, orta okul ve Liseyi Kadıköy'de okudu. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Turan, sanata karşı daha küçük yaşlardan beri büyük ilgi duyardı. Bu nedenle halkevlerine devam eder oralarda çalışmalar yapan hocalarla tanışır ve onlardan resim yapmayı öğrenirdi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisinde devam eden sanatçı üçüncü sınıftayken eğitimini yarım bırakarak okuldan ayrıldı. Kore Savaşının sürdüğü bir dönemde askere yedek subay olarak gider ve o sıralar Japonya'da bulunan Türk birliğinde gönüllü olarak yer alır. Japonya'da askerler arasında düzenlenen bir yetenek yarışmasına İngilizce bir piyes yazarak katılır ve birincilik kazanır. Bu olay onun sahne sanatlarına attığı ilk adımdır. Yine askerliği sırasında Tokyo'da gittiği bir gece kulübünde Japonya - Brezilya ortak yapımı bir filmin çekimine şahit olur ve bu filmde figüran olarak rol alır. Askerliğini bitirince uzunca bir süre uzak doğuda ve Amerika'da kalır. İstanbul'a dönüşünde sanat hayatına tiyatro ile başlar. Oynadığı ilk sinema filmi ise Osman Seden'in yönettiği1963 yapımı ''Sayın Bayan'' adlı filmdir. Başlıca rolleri Türkan Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil ve Hulusi Kentmen paylaşmaktadır.

Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerden arta kalan zamanınıkarikatür ve resim yaparak değerlendirdi. Eserlerini o zamanın tanınmış mizah dergilerinden biri olan Akbaba'da yayımladı. Akşam gazetesine de çizgi roman hazırlamaya başladı. Bir yandan da kitap kapakları ve film afişleri yapıyordu. Sonra Sabah gazetesinde on beş yıldan daha uzun bir süre resimli roman çizdi. Hafta sonlarını da Veli Efendi'de At Yarışlarına bilet satarak değerlendirdi. Tiyatro ve sinemaya karşı aşırı bir ilgisi duyan Turan, daha İngiliz filolojisinde okurken her gece Gürdal Onur adlı arkadaşının oynadığı tiyatronun kulisine takılmaktadır. Sürekli gidip geldiği bu yer, ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago'nun kurduğu özel tiyatrodur. O kadar sık gider ki oyunu adeta ezberlemiştir. Bir gün Selim Naşit tiyatroya gelmeyince onun oynadığı rolü alır. 1962'de Tiyatroya başlar. "Harput'ta Bir Amerikalı" oyununda başrol bile oynadı.

1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya adım attı.O yıl aynı yarışmada Ajda Pekkan ve Ediz Hun birinci seçilerek sinemaya başlamışlardır. Bu sırada Kemal filmdeki bir yetkili onun soyadını çok uzun bulur ve Başturan'ı Turan olarak değiştirir. "Sayın Bayan" filminde ufak bir rolde oynayarak Yeşilçam'a ilk adımını atar. Sonraki filmi "Koçum Benim"'de ise oldukça önemli bir rolü vardır.

Bu filmde Türk sinemasının kralı Ayhan Işık ile karşılıklı oynar. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. 1970'de "Dikkat Kan Aranıyor" adlı filmde Ekrem Bora ile oynamış, akıl hastanesinden kaçan deli rolünde olağanüstü bir performans göstermiştir. 1971 yılında Yılmaz Güney ile çevirdiği "Yarın Son Gündür" filmindeki rolü ile 9. Antalya Film Şenliğinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alır. Akabinde 1972 yılında Antalya Film Festivalinde de "Güllü" ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini almıştır.

Türk sinemasınnın 70'li yıllarda cinsel içerikli film furyasından o da etkilendi. Bu dönemde birkaç yıl sinemadan uzaklaşarak çizgi-roman ve senaryo yazarlığı yaptı. Bu sırada TRT'den gelen bir teklifi değerlendirir ve sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan "Sarıpınar 1914¨ de oynar.

Süleyman Turan üç film senaryosu yazmıştır.Bunlar Dönme Dolap (Sinema Filmi)1983, Baş Belası (Sinema Filmi)1982, Sevgili Dayım (Sinema Filmi)1977 filmleridir. , çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alan sanatçı en son Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Kabadayı filmini çevirdi.