Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yeşildere Köyü'ndeki karantina sona erdi

Yeşildere Köyü'ndeki karantina sona erdi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki 14 günlük karantina süresinin sona erdiği bildirildi.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
Yeşildere Köyü'ndeki karantina sona erdi
Yeşildere Köyü'ndeki karantina sona erdi
KÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki 14 günlük karantina süresinin sona erdiği bildirildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşımızın sağlığını korumak için Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere (Darıcı) köyünde tedbir amaçlı uygulanan karantina sona erdi. 14 gün karantinanın ardından Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için köydeki karantina uygulaması Simav İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun 2020/11 sayılı kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşildere, Kütahya, Simav, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› genel ››Yeşildere Köyü'ndeki karantina sona erdi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:53: Microsoft Surface Neo'yu 2020'de Göremeyebiliriz - Haberler 18:53: Lüks villayı kumarhaneye çevirdiler - Haberler 18:46: Sokağa çıkma yasağını delen trafik magandası polis kovalamacasında yakalandı - Haberler 18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik