Yeşile Doyan, Güzelleşen Karaman Olacak

"Güzelleşen Karaman Olacak" başlığı altında yeni projelerini açıklayan Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da desteğiyle Huzur Bahçeleri gibi birçok çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi.

Karaman'da ses getiren büyük bir toplantıyla projelerini açıklayan Ak Parti Karaman Adayı Mahmut Sami Şahin'in "Güzelleşen Karaman Olacak" sloganıyla duyurduğu projeler ilgi gördü. Bayraktepe Projesiyle şehrin yeni bir rekreasyonalanına kavuşacağını belirten Şahin, "Karaman Kalesi ile Hatuniye Medresesi arasındaki alanda, kentte yas¸ayanlarınkültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerini yapabilecekleri, s¸ehrenefes aldıracak Millet Bahçesi düzenlemesi Çevre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı destegˆi ile yapılacak. Karaman kent giris¸leri yeniden ele alınarak cephe ve peyzaj düzenlemeleriyle s¸ehir giris¸leri daha algılanır hale getirilecek. Kent kimligˆi ile ilis¸kili anıt eserler belirlenen noktalarda ins¸aedilecek" dedi.

Kale civarının fonksiyonel kullanımı için çalışma yapılacağını ifade eden Şahin, şehir estetiğini bozan yapıların arındırılması için düzenleme yapılacağını ifade etti. Şahin, "Karaman'ın güzelleşmesi için yeni projelerimizden birini de kent merkezine 17 km uzaklıkta oluşturacağız. Mesire alanında gençlik kampları, piknik alanları bulunacak mesire alanı şehrimize değer katacak" şeklinde konuştu.

Ak Parti Karaman Adayı Şahin'in projeleri arasında dikkat çeken bir diğer proje ise Huzur Bahçeleri. Bu kapsamda şehirde yer alan atıl alanlar değerlendirilerek halkın sebze ve meyve üretimi yapabileceği, toprakla buluşarak stresini atabileceği huzur bahçelerine dönüştürülecek.

Kaynak: Bültenler