Haberler » Güncel » Yeşilgöz Gölü ve Başkonuş Yaylası sonbaharda başka güzel - Haber

Yeşilgöz Gölü ve Başkonuş Yaylası sonbaharda başka güzel

Kahramanmaraş'ta kaynağı tespit edilemediği için gizemini koruyan Yeşilgöz Gölü ile farklı iklimlerin kesiştiği noktada yer alan Başkonuş Yaylası, doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla sonbaharda tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.

24.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:37
'ta kaynağı tespit edilemediği için gizemini koruyan Yeşilgöz Gölü ile farklı iklimlerin kesiştiği noktada yer alan Başkonuş Yaylası, doğal oluşumu ve saklı kalmış yapısıyla sonbaharda tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.
Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki merkez ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz Gölü, suyu kadar dört mevsim kendine has rengiyle de dikkati çekiyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyelerince yürütülen çalışmaya rağmen kaynağı bulunamayan göl, gizemini korumaya devam ediyor.
Özellikle yaz aylarında piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan göl, sonbaharda sararan ağaç yapraklarının suya yansıyan yeşil ve sarı tonlarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
"Mikroklima" özellikli yayla büyülüyor
Aynı ilçeye bağlı 60 kilometre uzaklıktaki Başkonuş Yaylası'nda ise mevsimin sonbahara dönmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.
Dört bölgenin kesişme noktasında yer alan, kentin her mevsim ziyaretçi çeken Başkonuş Yaylası sırtlarındaki sarı, kırmızı ve yeşilin oluşturduğu renkler büyülüyor.
Çam ağaçlarının yeşilini koruduğu bin 780 rakımdaki bölgede, yüksekliğe bağlı olarak yaklaşık 25 türde ağaç ve bitki bulunuyor.
"Mikroklima" özelliklerin görüldüğü, zengin bitki örtüsüne sahip ilçede, sonbaharın renkleriyle oluşan görüntüler dikkati çekiyor. Her iki doğa harikası bölgeye giden fotoğraf tutkunları, sonbahar manzaralarını ölümsüzleştiriyor.
Fotoğraf sanatçılarına görsel şölen sunuyor
Fotoğraf sanatçısı Ensar Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın gelmesiyle kentteki ve çevre illerden gelenlerin kentin güzelliklerini fotoğrafladığını söyledi.
Yeşilgöz Göl, Başkonuş Yaylası ve Düldül Dağı'nı gezerek fotoğrafladıklarını dile getiren Özdemir, buraların doğasıyla fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunduğunu ifade etti.
Doğa sporcusu Yahya Gözübenli de özellikle Yeşilgöz Gölü'nün, doğa sporcularının ilgi odağı haline geldiğini belirtti.
Her iki yerin de doğa turizmi için önemli yerler olduğunu ifade eden Gözübenli, sonbaharın gerçek renklerini bu doğa harikası yerlerde görmenin mümkün olduğunu, fırsat buldukça doğaya çıkarak bu güzellikleri yaşama imkanı bulduğunu kaydetti.
Yeşilgöz Gölü ve Başkonuş Yaylası sonbaharda başka güzel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 Türk dizileri İspanya'daki Latin Amerika dizilerinin hegemonyasını yıktı
12:20 Burak Yılmaz'a büyük destek
12:20 Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
12:20 İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li...
12:20 Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB, 2 gün kala iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
24.11.2019 12:21:04