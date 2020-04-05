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Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'ın acı günü

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın annesi Mahiye Taşyapan 84 yaşında vefat etti.

05.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:36
Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan'ın acı günü
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın annesi Mahiye Taşyapan 84 yaşında vefat etti.

84 yaşında vefat eden Mahiye Taşyapan'ın cenazesi öğle namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve yakınları katıldı. Sosyal mesafe uygulanarak kılınan cenaze namazının ardından Mahiye Taşyapan'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Memduh Büyükkılıç, Halit Taşyapan, Fatih Bayram, Yeşilhisar, Güncel
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