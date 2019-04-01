Yeşilhisar'da Halit Taşyapan 6488 Oy Aldı

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Halit Taşyapan 6488 oy aldı.<br><br>Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi Yavuz Mercan: 82<br><br>Büyük Türkiye Partisi Hacı Bekir Topçu: 44<br><br>Ak Parti Halit Taşyapan: 6488<br><br>İYİ Parti Metin İnce: 4878<br><br>Siyasi partilerin aldıkları oy sayıları: <br><br>Saadet Partisi: 105<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 32<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 22<br><br>Vatan Partisi: 32<br><br>AK Parti: 6551<br><br>İYİ Parti: 4687 - KAYSERİ