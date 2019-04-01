01 Nisan 2019, 16:37
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Yeşilhisar'da Halit Taşyapan 6488 Oy Aldı

Yeşilhisar

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Halit Taşyapan 6488 oy aldı.

Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Halit Taşyapan 6488 oy aldı.

Belediye Başkan adaylarının aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi Yavuz Mercan: 82

Büyük Türkiye Partisi Hacı Bekir Topçu: 44

Ak Parti Halit Taşyapan: 6488

İYİ Parti Metin İnce: 4878

Siyasi partilerin aldıkları oy sayıları:

Saadet Partisi: 105

Bağımsız Türkiye Partisi: 32

Türkiye Komünist Partisi: 22

Vatan Partisi: 32

AK Parti: 6551

İYİ Parti: 4687 - KAYSERİ Yeşilhisar, Halit Taşyapan, Politika
Kaynak: İHA