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Yeşilhisar'da kentsel dönüşüm devam ediyor

Yeşilhisar Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi ilçenin Beyler yukarı mahallesi ve İdris mahallesinde devam ediyor.

17.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:09Yeşilhisar'da kentsel dönüşüm devam ediyor
Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi ilçenin Beyler yukarı mahallesi ve İdris mahallesinde devam ediyor.

Günün ilk mesaisinde ilçede tamamlanmış olan ve çevre düzenlemesi devam eden kentsel dönüşüm projesinin 2. Bloğunda incelemelerde bulunan Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan " İlçemizde planlı bir kentsel dönüşüm yapılması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 28 adet daire, 6 adet dükkandan oluşan 2. Bloğumuz tamamlanmış olup çevre düzenlemesi devam etmektedir. Bu bağlamda hak sahiplerine ve ihale usulü ile satın alan hemşehrilerimize 26 adet dairemizin anahtarlarını teslim ederek projemizi tamamlamış olduk. Hali hazırda 2 adet daire ve 6 adet dükkanımızın önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak satışa sunulacaktır ben şimdiden tüm vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Çevre düzenlemesi ile ilgilide bilgi veren Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan "Dönüşümle birlikte bu bölgede ihtiyaç duyulan yol, yeşil alan ve çevre düzenlemeleri gibi sosyal donatıları en kısa süre içerisinde bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız " dedi. - KAYSERİ

Halit Taşyapan, Yeşilhisar, Dönüşüm, Güncel

Kaynak: İHA

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