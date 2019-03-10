Yeşilhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri
'nin Yeşilhisar
ilçesinde yapılan operasyonda 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları delillendirilen K.K.(27) ve S.K.(19) yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında ve üst aramalarında 1.80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kayseri, Yeşilhisar, 3. Sayfa
Kaynak: İHA