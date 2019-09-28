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"Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk" projesi

Ordu'nun Ünye ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen "Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk" adlı projenin saha çalışmaları başlıyor.

28.09.2019 13:11
Ordu'nun Ünye ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilen "Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesine Yolculuk" adlı projenin saha çalışmaları başlıyor. 30 Eylül 2019 Pazartesi günü start alacak olan projenin detaylarını ÜTSO Başkanı İrfan Akar ve yönetimi Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ile paylaştı.

Saha çalışmaları öncesi Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret eden, ÜTSO Başkanı İrfan Akar, Meclis Başkanı Tuncay Sağlam, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kılıç, Genel Sekreter Aydın Ekmekçi ve Projenin Koordinatörü Cem Helvacı Kaymakam Güney'e bilgilendirmede bulundu.

Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Akar, "Projemizde 27 katılımcı bulunuyor. Tabii, bunun yanı sıra 3 yıl sürmesi planlanıyor. Bu projemizin maliyeti ise 3 milyon euro ve yüzde 75'i hibeli olacak şekildedir. 30 Eylül Pazartesi'den itibaren projemize başlayacağız. Öncelikli olarak projemiz konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla şu an ön görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi. - ORDU

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: İHA

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