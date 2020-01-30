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Yeşilırmak'ta rastgele

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, Yeşilırmak Nehri üzerindeki bulunan Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne adeta akın ederek balık tuttular.

30.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:42Yeşilırmak'ta rastgele
Samsun'un ilçesinde vatandaşlar, Yeşilırmak Nehri üzerindeki bulunan Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne adeta akın ederek balık tuttular.

Çarşamba ilçesinde serin havayı fırsat bilen vatandaşlar, ilçede bulunan köprüler üzerinden ellerine aldıkları oltalar ile balık tutmaya çalıştılar. Özellikle Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne akın eden vatandaşlar, bir süre burada balık için bekledi. Çok sayıda balık tutan vatandaşlar, tuttukları balıkları yanında getirdikleri poşet ve kovalarda istiflerken, Yeşilırmak üzerinde balık bolluğunun olduğunu söylediler.

Gün boyunca köprü üzerinden balık tutan vatandaşların yoğunluğu çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. - SAMSUN

Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

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