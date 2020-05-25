YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR BAYRAMDA DA DEVAM EDİYOR

(Havadan görüntülerle) YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR BAYRAMDA DA DEVAM EDİYORHaber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlann Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar Ramazan Bayramı'nda...

25.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:52
(Havadan görüntülerle) YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR BAYRAMDA DA DEVAM EDİYOR
Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlann Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağını duyurduğu ve 8 Nisan'da inşaatına başlanılan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayramda da sürüyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan salgın hastanesinde işçiler aralıksız çalışıyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ’NDE ÇALIŞMALAR BAYRAMDA DA DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Yeşilköy, Güncel, Haber

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