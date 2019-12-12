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Yeşilköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy'de bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:37Yeşilköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
'nin ilçesine bağlı 'de bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edilen bilgiye göre Keşan'a bağlı Yeşilköy'de tek katlı bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sahibi tarafından sadece mutfak olarak kullanılan evde, gece saat 03.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede evin çatısını sardı. Yangının verilmesi üzerine köye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri köydeki diğer evlere sıçramadan yangını kontrol altına alabildi.

Yangının söndürülmesinin ardından, yangının başladığı ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE

Yeşilköy, Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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