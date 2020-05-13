YEŞİLKÖY'DE ÇOCUKLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar, Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinin tadını çıkardı.

13.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:28
Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar, Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinin tadını çıkardı. Sahile akın eden çocuklar, aileleri ile birlikte maskelerini takarak güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklardan bazıları ayaklarını denize sokarken, bazıları da uçurtma uçurdu. Kumda oynayarak sokağa çıkma izninin tadını çıkaranlar da vardı.
"40 GÜNDÜR EVDEYDİM"
Kardeşiyle birlikte denize ayaklarını sokan 9 yaşındaki Yavuz Akgün, "Bugün çok iyi hissediyorum. İlk defa dışarı çıktım. Mutlu oldum yani. 40 gündür evdeydim. Şimdi bugünü gördüğüme çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.
9 yaşındaki Melisa Erdoğan ise, "Çok iyi hissediyorum. Çünkü hiçbir yere çıkamadığım için sadece bugün çıkabildim. Sürekli ders çalışıyordum ama bugün olmadı. Çünkü iznimiz var" diye konuştu. YEŞİLKÖY’DE ÇOCUKLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bakırköy, Yeşilköy, Güncel, Haber

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