YEŞİLKÖY'DE ÇOCUKLAR SAHİLE AKIN ETTİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar, Bakırköy'deki Yeşilköy sahilinin tadını çıkardı.
13.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:28
"40 GÜNDÜR EVDEYDİM"
Kardeşiyle birlikte denize ayaklarını sokan 9 yaşındaki Yavuz Akgün, "Bugün çok iyi hissediyorum. İlk defa dışarı çıktım. Mutlu oldum yani. 40 gündür evdeydim. Şimdi bugünü gördüğüme çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.
9 yaşındaki Melisa Erdoğan ise, "Çok iyi hissediyorum. Çünkü hiçbir yere çıkamadığım için sadece bugün çıkabildim. Sürekli ders çalışıyordum ama bugün olmadı. Çünkü iznimiz var" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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