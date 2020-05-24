YEŞİLKÖY'DEKİ ACİL DURUM HASTANESİ HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ

YEŞİLKÖY'DEKİ ACİL DURUM HASTANESİ HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) -31 Mayıs'ta açılacak olan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ndeki son durum helikopterden görüntülendi.

24.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:47
YEŞİLKÖY'DEKİ ACİL DURUM HASTANESİ HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) -31 Mayıs'ta açılacak olan Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ndeki son durum helikopterden görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da düzenlenen Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Atatürk Havalimanı içinde yapımı devam eden Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nin inşaatında sona yaklaşıldı. 31 Mayıs'ta açılacak hastanedeki çalışmalar helikopterden görüntülendi. YEŞİLKÖY’DEKİ ACİL DURUM HASTANESİ HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Yeşilköy, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan’daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti Haber
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi Haber
Kısıtlama gününde araç kullanan alkollü taciz şüphelisi, kaza yapınca yakayı ele verdi
Haberler››Güncel››YEŞİLKÖY'DEKİ ACİL DURUM HASTANESİ HELİKOPTERDEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:43: Gıda sektörü çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi" - Haber 10:42: Bayram sabahı silahlar konuştu - Haber 10:41: Şehit mezarlığında buruk bayram - Haber 10:41: Kepçe ile denizin dibini kazdılar, çuvallar dolusu kum getirdiler - Haber 10:41: SANKO Üniversitesi'nde sanal konferans - Haber 09:52: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak - Haber 09:00: Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor - Haber 08:47: Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi - Haber 12:27: Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü - Haberler