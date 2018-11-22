Yeşilköy Mahallesinde Ulaşım Rahat Nefes Alacak

Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde parkeye hazırlık çalışması yapılıyor. Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar ile Yeşilköy Mahallesinde vatandaşlar ulaşımda rahat nefes alacak.

İncelemeler esnasında Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut' da hazır bulunarak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile kış aylarında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı hızlandırdık. Şu an itibarı ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde parkeye hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın daha rahat ve daha güvenilir ulaşım sağlamaları için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Daha modern yollar, daha refah yaşam ile daha yaşanabilir bir Samandağ için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.