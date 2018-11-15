Yeşilli Doğal Gaza Kavuştu

15 Kasım 2018 Perşembe 16:41



15 Kasım 2018 Perşembe 16:41

Mardin'in Yeşilli ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı.İlçeye 8 kilometrelik hat çekilerek ev ve iş yerleri doğal gaz kullanımına hazır hale getirildi.Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, il genelinde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.Yeşilli ilçesine doğal gaz ulaştırıldığını aktaran Yaman, "Daha önce Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma yapmıştık. Yapılan tüm kontrollerin ardından Yeşilli'ye doğal gaz verilmesini de sağladık. Bundan sonraki aşamada abone olmak isteyen ev ve iş yeri sahiplerimizin sadece müracaat etmesi gerekecek." dedi.