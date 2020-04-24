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Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi...

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

24.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:22
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi...
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.
Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde (KOM) işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri emniyetteki işlemleri sonrası salıverildi.
Aralarında silahlı saldırının asli faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi E.E'nin de olduğu diğer 11 zanlı ise Yeşilova Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 zanlının mahkemedeki işlemleri ise sürüyor.
Olay

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel, 20 Nisan'da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Silahlı saldırının, mülkiyeti belediyeye ait otelin ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket" nedeniyle kaymakamlığın bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi gerekçesiyle yapıldığı belirtilmişti.

Burdur Valiliğince, şüpheli otel işletmecisi E.E'nin "çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit" gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının Salda Gölü ve orada yürütülen çalışmalarla ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilova, Burdur, Güncel , Haber
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