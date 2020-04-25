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Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanmasına 3 tutuklama

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanmasına 3 tutuklamaBurdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli...

25.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:02
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanmasına 3 tutuklama
Burdur'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrolle bırakıldı.
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. İkisi de bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel'e yaklaşık 1 ay fizik tedavi de uygulanacak.
Olayın ardından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Mümtaz ve Fatma Şenel'in kurşunlanması olayına karıştıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Silahlı saldırının asli faili olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem'in de aralarında olduğu 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildi. 3 şüpheli sulh ceza hakimliğince adli kontrolle bırakıldı.
3'Ü TUTUKLANDI
Dün akşam saatlerine kadar sorguları devam eden 8 şüpheliden 5'i adli kontrolle bırakıldı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ ise tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanmasına 3 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel , Haber
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