Haberler » Güncel » Yeşilova'da 'bocuk gecesi' - Haber

Yeşilova'da "bocuk gecesi"

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesinde uzun yıllara dayanan eski bir gelenek yeniden yaşatılmaya başlandı.

08.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:58Yeşilova'da
'nın ilçesine bağlı Mahallesinde uzun yıllara dayanan eski bir gelenek yeniden yaşatılmaya başlandı.

Balkanlar'dan bölgeye taşınan "bocuk gecesi" Yeşilova'da yapıldı. Yeşilova Muhtarı Beysat Tokuş önderliğinde tertiplenen bocuk gecesi, muhtarlık yanında gerçekleştirildi. Beysat Tokuş, "Bocuk gecesi mahalle halkımız tarafından Balkanlar'dan gelen bir kültürdür. Aileler kendi arasında Kasımın 62'nci gününde kabak pişirir ve sohbetler ederdi. Bu gecede bazen küllü suda mısır kaynatılır ve yenirdi. Bu adeti gelecek kuşaklara aktarmak için komşularımızla birlikte bocuk gece tertip ettik. Toplumu ayakta tutan örf ve adetleridir. Bu geceye katkı veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Geceye gelenlere kabak tatlısı ikram edildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Yeşilova, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26 Diyarbakır'da işe gitmeden maaş alan çalışanın görevine son verilmesi - Haber
14:26 Tatvan'da "obezite olmak istemiyorum" projesi - Haber
14:25 Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı - Haber
14:25 "Bağ-Kurlular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" - Haber
14:25 Toki'den kurayla ev sahibi oldular - Haber
13:07 Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
11:22 İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04 Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51 'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20 Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
8.01.2020 14:27:37