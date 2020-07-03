Yeşilova'da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi ekipler, Yeşilova Mahallesi'nde dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşilova'da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor
03.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:16
İzmit Belediyesi ekipler, Yeşilova Mahallesi'nde dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs kapsamında yapılan yoğun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Yeşilova Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde ve Şerit Sokak ile Su Sokak'ta dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Yeni normalleşme döneminde maske kullanımı ve hijyene daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini belirten ekipler, vatandaşları korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Yeşilova, Güncel, Haber
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