Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yılda 1 ton atık pil toplanıyor

Vatandaşlar, binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pille çıkabiliyor. Her yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde, bir yıl içinde 1 tona yakın pil toplanıyor.

FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, uygulama ile farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Tarihi ve doğal zenginliklerimizi geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmak ve bırakmak çok önemli. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pille yaptırarak kentimizin binlerce yıllık tarihinde yolculuğa çıkardığımız ziyaretçilerimiz ile birlikte çevrenin korunmasına da katkı koyuyoruz" dedi.

Ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor. Sergilenen eserleri hakkında bilgi alıyor. Özel olarak hazırlanan neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşamış insanların günlük yaşamlarında neler yaptıklarını yaşayarak deneyimliyor.