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Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yılda 1 ton atık pil toplanıyor

Atık pillerin toplanması ile ilgili kampanyalarda her zaman öncü Bornova Belediyesi, İzmir'de yerleşik yaşamı 8 bin 500 yıl öncesine dayandıran kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pille yaptırıyor.

10.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yılda 1 ton atık pil toplanıyor

Vatandaşlar, binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pille çıkabiliyor. Her yıl yaklaşık 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde, bir yıl içinde 1 tona yakın pil toplanıyor.

FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, uygulama ile farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "Tarihi ve doğal zenginliklerimizi geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmak ve bırakmak çok önemli. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne girişleri atık pille yaptırarak kentimizin binlerce yıllık tarihinde yolculuğa çıkardığımız ziyaretçilerimiz ile birlikte çevrenin korunmasına da katkı koyuyoruz" dedi.

Ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor. Sergilenen eserleri hakkında bilgi alıyor. Özel olarak hazırlanan neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşamış insanların günlük yaşamlarında neler yaptıklarını yaşayarak deneyimliyor.


Yeşilova Höyüğü, Bornova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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