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Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar'da Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi yapılması için proje hazırlattı.

23.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:21Yeşilpınar'a eğitim merkezi yapılıyor
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'da Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Merkezi yapılması için proje hazırlattı.

Eğitim Merkezi toplam 3 kattan oluşacak. Merkezin, 225.29 metrekare alana sahip olan bodrum katında 2 derslik, fitness salonu, duş ve giyinme bölümü ile öğretmenler odası yer alacak. 140.87 metrekare alana sahip zemin katta ise 2 derslik ve büfe/kafe olacak. 182.99 metrekare alana sahip birinci katta ise 3 derslik ve galeri alanı olacak. Mimarisi, çevre düzenlemesi ve peyzaj alanlarıyla büyük beğeni kazanacak olan merkez, verilecek eğitimler ve yapılacak atölye çalışmalarıyla gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, Deniz Köken, Yeşilpınar, Güncel

Kaynak: İHA

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