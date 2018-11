Yeşilyurt'a Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisleri Kuruluyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:16



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "'Ambalaj Atığı Toplama Ayırma' tesisimiz sayesinde atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden elektrik enerjisinin kazanımını sağlayacağız" dedi.Gelecek nesillere yaşanabilir bir Yeşilyurt bırakmak için çevre hizmetleri ve bu yöndeki yatırımlara öncelik tanıdıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde devam eden 'Sıfır Atık' projesini desteklemek, çevre ve doğamıza sahip çıkmak amacıyla temelini attığımız 'Ambalaj Atığı Toplama Ayırma' tesisimizi ilçemize en kısa sürede kazandıracağız. Kent yaşamlarının oluşturduğu atıkların arıtma tesislerinde yenilebilir enerjiye dönüştürülmesi, geri dönüşümü sağlıklı bir şekilde yapmak, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden bertaraf edilmesi önemlidir. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların ne denli kıymetli olduğunu asla unutmamalıyız. Sağlıklı bir toplumun devamı için, sağlıklı bir çevre şarttır. Yeşilyurt denildiği zaman temiz bir ilçe akla gelmektedir, bu kıymetli imajı da bu tür yatırımlarla muhafaza edip, gelecek nesillere taşıyacağız" şeklinde konuştu.İnsan ve çevre sağlığını her şeyin üstünde tutan bir hizmet felsefesine sahip olduklarını ifade eden Çınar, "Günlük 120 ton ambalaj atığı işleme kapasitesine sahip olacak bu tesisimiz faaliyete geçtiği zaman bir yılda yaklaşık 6 bin ton karışık ambalaj atığı toplanmasını, 68 bin 863 ağacın kesilmesini ve 281 dekar orman alanının korunması hedeflenirken yaklaşık 5 bin 500 konutun elektrik enerjisine eş değer enerji tasarrufu elde etmiş olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak doğayı bir miras olarak değil gelecek nesillere bırakılacak emanet olarak görmekteyiz. Yaşanılabilir çevre anlayışını ilelebet sürdürmek içinde bu tür yatırımların faaliyete geçmesi, hizmetlerin kalıcılılık seviyesini artıracaktır" dedi.Yeşilyurt'u eğitimden sağlığa, kültürden sanata, spordan yeni yaşam alanlarına kadar her alanda geliştirmeye ve yeni yatırımlarla çehresini değiştirmeye devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sağlıklı alanlara sahip olmayan, insan ve doğa sağlığının korunmadığı bir yerde hiçbir şeyin kıymeti ve değeri olmaz. Gelecek nesillere huzurlu, mutlu ve yüksek hayat standartına sahip bir ilçe emanet etmek adına çevresel projelerimize ayrı bir önem vermekteyiz. Katı atık yönetim sisteminde yapılan bir değişiklik ile ambalaj atıklarının toplanması yerel yönetimlerin sorumluluğuna verildi. Oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi mali yapımızı yakından ilgilendirdiği için çevresel projeler ve yatırımlara ağırlık veriyoruz. Değişen tüketim alışkanlıkları sonucunda üretilen atık miktarının gün geçtikçe çoğalması nedeniyle tedbirleri tam manasıyla uygulamak amacıyla 'Ambalaj Atığı Toplama Ayırma' gibi dev bir yatırımı Yeşilyurt'a kazandıracağız ve evsel atıkların geri dönüşümünü planlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Burada toplanan atıkların yerinde ayrıştırıp tekrardan ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak olan tesislerimizde ayrıca kağıt atıklarında üretime dönüşümünü sağlayarak ağaç kesilmesini de önlemiş olacağız. 70 Kwp'lik Güneş Enerji Santrali Sundurma projesiyle de tesis kendi enerjisini sağlayacak ve kalan fazla enerjiyi de şebekeye satacağız. 14 farklı atık grubunun toplanmasını sağlayacak Atık Getirme Merkezini de 9 dönümlük alanda faaliyete sunacağız ve toplanacak ambalaj atıkları kendi tesisimizde değerlendirilmesini sağlarken, diğer atıkları da lisanslı firmalara teslim ederek doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Bizler ilçemizin her alanda gelişmesi ve büyümesi adına yatırımlarımıza devam ederken, soluduğumuz havanın temiz olabilmesi, çevresel şartların güzel olması adına üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye özen göstermekteyiz. Böylesine devasa, özel ve anlamlı bir yatırımın Yeşilyurt'ta hizmete girmesi sürecinde büyük emek sarf eden başta mesai arkadaşlarım olmak üzere inşaat çalışmalarını büyük bir özenle sürdüren tüm çalışanlarımıza hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çevremize sahip çıkacak, toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olacak yeni projelerimizi halkımızla buluşturmaya aynı kararlılık ve azimle devam edeceğiz" diye konuştu.Başkan Çınar, 'Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma' tesisi ile aynı alanda faaliyete sunulacak 'Atık Getirme Merkezi' ve '70 Kwp'lik Güneş Enerji Santralli Sundurma' projesinin maliyetinin 7 Milyon 499 bin TL. olduğunu sözlerine ekledi. - MALATYA