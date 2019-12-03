Haberler » Güncel » Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı toplantılarına başladı - Haber

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı toplantılarına başladı

Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan Toplantıları 1.Oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

03.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:16Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı toplantılarına başladı
Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ayı Olağan Toplantıları 1.Oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Başkan Vekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yeşilyurt Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinin yeni dönem yatırımlarından olan Güneş Enerji Santrali yapımında kullanılmak üzere İller Bankasından temin edilecek kredi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edildi. Yeşilyurt Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yeşilyurt Belediyesi 2020 yılı Performans Raporu' görüşüldükten sonra onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi'ndeki kütüphane ile Dilek mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait dükkanların kütüphane olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğüne devir edilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi. Şahnahan mahallesinde mülkiyeti Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait olan üç ayrı parsel üzerine Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılması planlanan mesire alanı için bu alanların işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun Devlet Su İşlerinden devrinin talep edilmesine yönelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra onaylandı. İmarla ilgili maddeler de görüşülürken, Bostanbaşı mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait iki dükkanın açık teklif usulüyle satışına yönelik teklif ise kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı 2.Oturum Toplantısını 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 10: 00'da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:18 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri - Haber
20:18 Marmaris'te Kenan Evren Bulvarı'nın adı Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi - Haber
20:16 Kocaeli yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
20:16 Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
20:12 Engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:24:39