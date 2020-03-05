Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı Çalışmalarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantıda öncelikle 3 Mart 2020 tarihli Mart Ayı 1.Oturum Toplantısının meclis karar özeti kabul edilirken, daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

14/02/2020 tarih ve 7221 Kanun Numarası ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun" ile ilgili olarak İmar Komisyon Raporunu görüştükten sonra onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi ayrıca Bostanbaşı Mahallesi 127 ada 5 nolu parselde Plan Tadilatı ile Cihadiye Mahallesi 275 ada 6 nolu parselde Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar Komisyon Raporunu kabul etti.

NİSAN AYI TOPLANTISI YEDİ NİSAN'DA

Gündemdeki yedi maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Nisan Ayı Toplantısını 7 Nisan 2020 Salı günü gerçekleştirecek.