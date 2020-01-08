Yeşilyurt Belediyesi 'birimler Arası Voleybol Turnuvası' çekişmeli maçlara sahne oluyor

12 TAKIM VE 105 PERSONEL KATILIYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Spor Salonunda başlayan turnuvaya 12 takım ile 105 personel katılıyor.

MAÇLAR, NEŞELİ VE KEYİFLİ GEÇİYOR

Neşeli, keyif dolu ve çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalarda gruplarını lider tamamlayan takımlar, final maçlarına katılmaya hak kazanacaklar.

"TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM"

Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan personeller arasındaki kardeşliği, birliği ve beraberliği artırmak amacıyla düzenledikleri turnuvaya katılan takımları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından organizasyonu yapılan voleybol turnuvamızın amacı; personelimiz arasındaki kardeşliği, birliği ve beraberliği artırmaktır. Oldukça çekişmeli, neşeli ve keyif dolu anların yaşandığı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve personellerimize başarılar diliyorum. Müsabakaların tatlı rekabet ve dostluk içinde geçmesi bizleri mutlu etmektedir. İlerleyen zaman dilimlerinde belirli aralıklarla tekrarlayacağımız turnuvamızı geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.Belediyemizde çalışan personellerin ailelerinin yanı sıra tüm sporseverleri maçlarımızı izlemeye ve destek olmaya çağırıyorum. Turnuvamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, salon personellerine ve hakemlerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"HEYECANLI VE ÇEKİŞMELİ MAÇLAR OYNUYORUZ"

Turnuvanın keyifli ve neşeli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Türkoğlu, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlatılan turnuvamız çok heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Özel Kalem olarak çıktığımız iki maçımızı da kazandık, mutluyuz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu tür sportif aktiviteler personeller arasındaki samimiyeti ve sıcaklığı artırmaktadır." diye konuştu.

Turnuvanın çok güzel geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ise, tüm takımlara başarılar dilerken, birim olarak iddialı olduklarını dile getirdi.

12 takımın katıldığı turnuvada günde üç maçın oynandığını söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül,"Sayın Belediye Başkanımızın talimatıyla personeller arasındaki dayanışmayı ve uyumu güçlendirmek amacıyla bu turnuvayı organize ettik. Cuma günü finale yükselecek takımlarımız belli olacak. Tüm sporseverleri maçlarımızı izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Müsabakalarda yer alan personeller, turnuvanın çok güzel geçtiğini ifade ederken, maçları tribünden takip ederek takımlarına destek veren personeller ve aile yakınları ise, güzel bir turnuva olduğunu ve hak edenin kazanmasını temenni ettiler.

Yeşilyurt Belediyesi Birimler arası Voleybol Turnuvası Merkez Spor Salonunda 18:00 ile 21:00 saatleri arasında oynanıyor.