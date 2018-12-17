Yeşilyurt Belediyesi Doğanın Sevimli Canlılarına Sahip Çıkıyor

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Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sev Beni ve 'Şanslı' projeler ile sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyaya umutla bakan çocukların empati ve hoşgörü duygularının geliştirilmesi, hayvanlarla ilişkilerinin daha güçlü olması ve sorumluluk duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla sürdürdükleri 'Sev Beni ve 'Şanslı' projeleriyle hayvan haklarının önemini daha geniş kesime ulaştırdıklarını söyledi.Hayvan haklarının bilinmesi ve hayvanların sahiplenilmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Havaların soğuduğu bugünlerde doğanın sevimli canlılarına sahip çıkmak, onları yüreklerimizdeki sıcaklık ve merhamet duygularımızla korumak ve kollamak hepimizin asli görevi olmalıdır" ifadelerine yer verdi.Hayvan haklarının önemini daha geniş kesime ulaştırmak adına üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ettiklerini dile getiren Çınar, şunları söyledi:"Doğadaki bütün canlılara hoşgörü ve merhametle bakmak hepimizin öncelikli vazifelerimiz arasındadır. Ecdadımız hayvanlara karşı olan sevgi ve merhametlerini, hayvan hastaneleri, kuş evleri ve kuş hastaneleri kurarak göstermiştir. İşte bizler hayvan sevgisini özümseyen, hayvanların korunup, kollanmasını öncelik haline getiren bir dinin ve kültürel medeniyetin mensupları olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Özellikle de havaların soğuduğu bu günlerde hayvanlardan sevgimizi, şefkatimizi ve ilgimizi eksik etmemeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu anlayıştan yola çıkarak doğal yaşamın vazgeçilmez parçası hayvanlara şefkat eli uzatmayı hem görev hem de insani bir yaklaşım olarak değerlendirip sokak hayvanlarının barınması, sahiplenilmesi ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması bakımından farkındalık oluşturacak hizmetlerde bulunuyoruz. Veteriner İşler Müdürlüğündeki ekiplerimiz hasta ya da sakat olarak getirilen birçok hayvanı tedavi ederek yeniden doğal yaşama bırakırken, sokak hayvanları ve kuşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması açısından park ve sosyal yaşam alanlarına barınaklar yerleştirdik. Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için açık alanlara yem bırakmaya devam ediyoruz. Hayvan sevgisini toplumda daha fazla hakim kılmak amacıyla hizmetlerimizi sürdürüp hem insanlarımız hem de diğer canlılar için kalıcı eserler bırakmaya çalışıyoruz."Vicdan ve ahlak sahibi her bireyin insan sevgisini kazanabilmesi için öncelikle hayvan sevgisine sahip olmasını gerektiğini hatırlatan Başkan Çınar, "Toplumda büyük bir yankı uyandıran, birçok yerel yönetiminde örnek aldığı 'Sev Beni' ve 'Şanslı' projelerimizle bu konudaki duyarlılığımızı, hassasiyetimizi halkımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son dönemlerde hayvanların maruz kaldığı fiziksel, duygusal ve cinsel istismarlara karşı hayvan haklarının bilinmesi ve hayvan sevgisini aşılamak adına başlattığımız iki projemizden ' Sev Beni' ile doğanın küçük canlılarını çocuklarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Hayvanlara şefkat ve merhametle muamele edilmesinin erken yaşlarda öğretilmesini amaçlayan bu projemiz kapsamında ilçemizdeki okulları ziyaret eden Veterinerlik İşler Müdürlüğü personellerimiz, hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere geniş kapsamlı eğitimler verip, özel kafeslerde getirdikleri minik canlıları öğrencilerle buluşturuyorlar. Erken yaşlarda hayvan sevgisinin aşılanmasının yanı sıra çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine olumlu etkiler bırakmayı hedefleyen bu projemize öğrencilerimiz büyük ilgi göstermektedir. 'Şanslı' projemiz ile de sokaklarda yaşayan, hasta veya sakat olan hayvanları toplayarak gerekli tedavilerini ve bakımlarını yaptıktan sonra hayatlarını sürdürebilecekleri uygun alanlara yeniden bırakıyoruz. Bununla birlikte terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır hattındaki güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra özel operasyonlarda kritik görevler üstlenen mayın ve bomba arama köpeklerinin rutin sağlık kontrollerini ücretsiz yaparak ordumuzun üstün hizmetlerine bir nebze de olsa katkı sunmanın bahtiyarlığını yaşamaktayız" diye konuştu. - MALATYA