Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri İlçenin Dört Bir Tarafında Çalışıyor

BAŞKAN ÇINAR, İŞ MAKİNASININ BAŞINA GEÇTİ, ASFALT DÖKÜMÜ YAPTI

Bostanbaşı mahallesinde ki inceleme ziyareti sırasında asfalt serim makinesinin direksiyonuna geçerek asfalt dökümü yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yolların düzgün ve akıcı olmasının kent yaşamındaki kaliteyi etkilediğini ifade etti.

"YAŞAM SEVİYESİ YÜKSEK YEŞİLYURT İÇİN ÇALIŞIYORUZ, KOŞTURUYORUZ"

Gelecek nesillere sağlıklı alt yapıyla donatılmış, konfor seviyesi yüksek ulaşım ağıyla birlikte modern bir Yeşilyurt emanet etmek adına çok yoğun çalıştıklarını belirten Başkan Çınar, " Son dönemlerde artan yapılaşmayla birlikte araç ve yaya trafiği yoğunlaşan bu bölgemizdeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlçemizin tüm yaşam alanlarında ki trafik akışının rahat ve konforlu olması için yollarımızın düzgün olması adına büyük bir gayret içerisindeyiz. Sokaklarımızı, mahallelerimizi, caddelerimizi düzenli olarak izleyerek sorun olan yerde çözüm üretiyoruz.Dört yılda hayata geçen alt ve üst yapı yatırımlarıyla ilçemizin 82 mahallesine aynı seviyede kaliteli ve kalıcı hizmetler ulaştırdık. Profesyonellik ve incelik gerektiren bir alan olan asfalt serimi uzman ekiplerimizin gözetiminde büyük bir titizlikle devam etmektedir. Hizmetlerimizi halka ulaştırırken, doğru bir planlama, alt yapı ve tesisleşmeyi baz alarak kaliteden ödün vermeyen bir hizmet prensibine sahibiz. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin en ücra noktasındaki yerleşim alanlarına kadar ulaşım sorununu çözüp gelecek nesillere kaliteli ulaşım ağına sahip bir ilçe bırakmak adına büyük bir gayret sarf ettik. Dört yıllık dönemde toplam 375 bin 301 ton sıcak asfalt serimi yaparken, 487 bin 028 metrekare sathi kaplama çalışması yaparak bu alanda rekor kırdık. Yeşilyurt'a en iyi ve kaliteli hizmetler kazandırıyoruz. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmaktadır. Bu kapsamda gecesini gündüzüne katarak ilçemiz genelindeki yol çalışmalarında emeği geçen, katkısı bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"ASFALT PLENT TESİSLERİMİZLE ULAŞIM AĞIMIZI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİK"

Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat bünyesinde hizmet veren Asfalt Plenti-Emülsiyon Tesislerinde üretilen kaliteli malzemelerle saha çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Çınar, "Yeşil Yurt İnşaat Şirketimiz tarafından satın alındıktan sonra bakım ve onarımı yapılıp yeniden üretime geçen Asfalt Plenti Tesislerimiz de kendi asfaltımızı üretmemiz saha çalışmalarının daha hızlı ve akıcı olmasını sağladı. Hizmette kalitenin sürekliliği ve devamlılığını sağlamak adına Yeşilyurt'a kazandırdığımız bu dev yatırım; ilçemizin dört bir tarafındaki yol yapım çalışmalarımıza büyük kazanımlar sağlamıştır. Yapılan yolun kaliteli ve standartlara uygun olması içinde kullanılan malzeme ve asfaltın uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Değişen iklim şartları, yağmur ve kar yağışlarının yapılan yolun niteliğini bozmaması içinde bu tür önlemleri almak geleceğe yapılan bir yatırımdır. Standartlara uygun olmayan asfaltlarda bozulmalar sıkça görüldüğü için asfalt üretimini uzman ekiplerin gözetiminde profesyonel cihazlarla yapmaktayız. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak asfaltın ilk üretim alanından serimine kadar olan süreci titiz bir çalışmayla sürdürüp ilçemize yakışan yolları hizmete sunmaya devam ediyoruz. Daha ferah ve daha nezih yaşam alanlarına sahip Yeşilyurt için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz." dedi.