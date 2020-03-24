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Yeşilyurt Belediyesi her noktada (covid-19) tedbiri uyguluyor

Yeşilyurt Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de vaka sayısı giderek artan yeni tip Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında; Destek Müdürlüğü uhdesinde gerçekleşen ve canlı yayınlanan ihalelere katılanlara maske ve eldiven dağıttı.

24.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:38
Yeşilyurt Belediyesi her noktada (covid-19) tedbiri uyguluyor

"HİJYEN KURALLARINA HARFİYEN UYMALIYIZ, EVDEN ÇIKMAMALIYIZ"

Korona virüs (Covid-19) salgınının daha geniş kesimlere yayılmaması önlemek adına Yeşilyurt 'un her noktasında ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Salgınla mücadeleyi büyük bir kararlılık ve ciddiyetle sürdürmekteyiz. Can kayıplarının artmaması için hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız, evden çıkmamalıyız ve sosyal mesafemizi ayarlamalıyız." dedi.

"ZORLU SÜRECİ SABIR, DİKKAT VE GAYRETLE ATLATACAĞIZ"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Başkan Çınar, " Ülkemizde de yayılmaya başlayan virüs salgınının daha fazla can kaybına neden olmaması için hepimize ve herkese ciddi görevler düşerken, sağlıklı ve sıhhatli bir toplum anlayışımızın yara almaması için bizlerde ciddiyetle çalışıyoruz. Yeşilyurt'umuzun her noktasında dezenfektan, hijyen ve temizlik hizmetlerimizi artırarak sürdürürken, bütün vatandaşlarımızın duyarlı, dikkatli ve gayretleriyle bu virüs belasından bir an önce kurtulmayı arzu ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek kendi içimizde gerekse de ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Destek Müdürlüğümüz uhdesinde düzenlenip, sosyal paylaşım sitelerimizden canlı yayınlanan ihale toplantılarımıza iştirak eden firma yöneticilerimize ve belediye personellerimize maske ve eldiven dağıttık. Toplantıya katılanların arasında sosyal mesafeyi ayarlayıp, bir metre kuralarını yerine getirdik. Hizmet Binalarımızın farklı noktalarına uyarı levhalarımızın yanı sıra dezenfektan kutularını yerleştirdik. Binalarımızı ziyaret eden herkesi kolonya ile karşılıyoruz. Personellerimize maske ve eldiven dağıttık.Bu virüs belasından kurtulmak için birlikte hareket edeceğiz, duyarlı olacağız ve her an temizliğimize dikkat edeceğiz. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu Üyelerimiz virüsün ülkemizin her bölgesine yayıldığına yönelik bilgiler paylaşıyorlar, bu dönem oldukça hassas, lütfen zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım, bu işi daha fazla ciddiye alıp, hem kendimiz hem de sevdiklerimizin canını koruyalım. İlçemizin bütün yollarını, kaldırımlarını, sosyal yaşam alanlarını sabunlu sularla yıkama çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yaşanan sıkıntılı ve zorlu süreci el birliğiyle atlatmalıyız. Tedbir bizden takdir Allah'tan." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel

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