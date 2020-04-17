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Yeşilyurt Belediyesi maske ve broşür dağıtıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske ile 14 kuralın yer aldığı el broşürlerinin dağıtımına başladı.

17.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:34
Yeşilyurt Belediyesi maske ve broşür dağıtıyor
Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske ile 14 kuralın yer aldığı el broşürlerinin dağıtımına başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü önü, Sıtmapınarı Polis Evi Karşısı ve MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları önüne kurduğu Maske Dağıtım Standında vatandaşlara maske ve broşür dağıttıklarını söyledi.

Maskelerin üretiminin yapıldığı 2. Organize Sanayi'deki fabrika alanını ziyaret eden Başkan Çınar, gönüllü olarak üretim yapan çalışanlara teşekkürlerini sundu.

"175 bin adet maske dağıttık"

Üretilen maskelerin dağıtımına başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla maske satışı yasaklandı ve hükumetimiz vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapmaktadır. Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın maske ulaşımını kolaylaştırmak adına 2.Organize Sanayi Bölgemizde ki bir fabrikada üretimine destek verdiğimiz maskeleri ilk olarak pazar yerlerinde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza dağıttık. Bugünden itibaren de ilçemizin üç farklı noktasına kurduğumuz maske dağıtım standlarında üzerinde 'Evde Kal, Sağlıkla Kal' yazılı ücretsiz maskelerimizi halkımıza ulaştırmaktayız. Bununla birlikte korona virüs salgınından uzak durmak için Cumhurbaşkanlığımızın talimatını yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan 14 altın kuralın yer aldığı el broşürlerini halkımıza dağıtıyoruz. Bugüne kadar 175 bin adet maskeyi ücretsiz bir şekilde halkımıza ulaştırdık. İhtiyacı olan her vatandaşımıza maske tedarik etmek için elimizden geleni yapmaktayız. Virüse karşı her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Maske üretimini büyük bir fedakarlık ve özveriyle yürüten fabrika sahiplerine ve çalışanlarına şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya maske üretiminde merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi önünde kurulan standı ziyaret ederek vatandaşlara maske ile 14 kuralın yer aldığı el broşürlerini dağıtımı yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdikleri hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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