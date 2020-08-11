Yeşilyurt Belediyesi'nde web tapu uygulaması başladı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi, tapu işlemlerini daha hızlı ve etkin bir süreçte ilerletmek adına Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü ile web tapu uygulaması işbirliği protokolü imzaladı.

Vatandaşların iş ve işlemlerini hızlandırmak adına teknolojik imkanlardan üst seviyede yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, " Web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokolün imzalanmasıyla birlikte, vatandaşlarımızın belediye ye gelmeden iş ve işlemlerin kısa sürede çözülerek hizmetin yerinde, etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde sunulması gerçekleştirilecektir. Protokol ile Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Malatya Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü birimleri arasındaki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak, personelin iş yükünü hafifletmek ve mükelleflerimizin zaman kaybını önleyerek Tapu ve Belediye hizmetleri için vatandaşların gel git döneminin bitirilmesi amaçlanmaktadır. Belediye sisteminin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün Tapu Randevu Alma Sistemine (TAKBİS) entegre edilmesi ile birlikte belediyeye emlak borcu bulunmayan vatandaşlar belediyeden emlak değeri almaksızın Tapu Müdürlüğü'nde işlemlerini halledecektir. 2019 yılında belediyemizden 20.000'e yakın emlak değeri yazısı talep edilmiş olup, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesini kapsayan ve atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan 'Sıfır Atık' projesine de bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek sistem sayesinde katkı sağlanmış olacaktır" dedi. - MALATYA