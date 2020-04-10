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Yeşilyurt Belediyesi olağan üstü toplanacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılar yasaklanırken, Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi izinli olarak olağan üstü toplanacak.

10.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:04
Yeşilyurt Belediyesi olağan üstü toplanacak
Korona virüs tedbirleri kapsamında toplantılar yasaklanırken, Malatya 'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi izinli olarak olağan üstü toplanacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında valilik toplantı salonunda toplanarak, talepleri görüşüp karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi'nin meclis toplantısı yapmasını değerlendiren İl Hıfzıssıhha Kurulu, talebi kabul etti.

Yeşilyurt Belediyesi talebinde, "Olası deprem risklerine karşı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makam oluru ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen Özal ( Cihadiye ) Mahallesinde gerekli çalışmaların yapılabilmesi için Belediye Meclisince yetki devrinin alınmasının gerektiği, ayrıca 08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Yeşilyurt Belediyesi kadro grubunun, C-13 grubundan C-14 grubuna geçilmesi hususlarının Belediye Meclisince görüşülmesi gerektiği ve bu kapsamda sosyal mesafe ve diğer sağlık tedbirlerinin alınarak 20 Nisan 2020 tarihi saat 14.00'da Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplantı yapılması için gerekli izinlerin verilmesi talep ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi'nin meclis toplantısı yapmasını değerlendiren İl Hıfzıssıhha Kurulu, talebi kabul etti.

Toplantıda, korona virüs önlemleri kapsamında meclis üyeleri maske takıp, mesafe kuralına uyacak. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilyurt, Cihadiye, Malatya, Aydın, Güncel
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