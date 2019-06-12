Yeşilyurt Belediyesi spor okulu için kayıtlar başladı

"Geleceğin Yıldızlarını Yetiştireceğiz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 01 Temmuz ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında faaliyetlerde bulunacak Spor Okulunun kayıtlarının başladığını,7 -14 yaş arasındaki öğrencilere 8 farklı branşta temel eğitimlerin verileceği kurslarda geleceğin yıldızlarını yetiştireceklerini söyledi.

"İLK GÜN ÇOK YOĞUN BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK"

İki aylık süre zarfı içerisinde üç dönem halinde gerçekleştirilecek Spor Okullarının kayıt işlemlerinin MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları C Blok'ta oluşturan müracaat noktasında başladığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk gün çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

"TÜRK SPORUNA YENİ YETENEKLER KAZANDIRACAĞIZ"

7-14 yaş arasındaki öğrencilere 8 farklı branşta temel eğitimlerin verileceği spor okullarında geleceğin yıldızlarını yetiştireceklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 01 Temmuz ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında faaliyetlerde bulunacak Spor Okulumuzun kayıt işlemlerine bugün itibariyle MAŞTİ karşısındaki C Blok Hizmet Binamızda başladık, ilk gün olmasına rağmen velilerin ve çocukların gösterdikleri yoğun ilgi hepimizi mutlu etti. Yüzme kursuna katılmak isteyenlerden 40 TL, diğer kurslar içinde 30 TL. kayıt ücreti alınmaktadır. Kayıt yaptıran çocuklarımıza belediyemiz tarafından şapka, şort ve tişört verilmektedir. Sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak, gençlere ve çocuklarımıza spor bilincini aşılamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet verecek olan spor okulumuzda sekiz ayrı spor branşında temel eğitimler vereceğiz. Alanında deneyim ve tecrübe sahibi, alt yapı ruhunu çok iyi bilen beden eğitimi öğretmeni ve antrenörlerin gözetiminde gerçekleşecek kurslarımıza katılacak geleceğin yıldızlarına kalıcı ve güzel eğitimler vereceğiz. Yetenekleri keşfedilmesi beklenen çok sayıda minik yavrumuzu bu tür kurslar sayesinde ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Ailelerimizden çocuklarını spor okulumuza yönlendirmelerini rica ediyoruz. Spor Okulumuz hakkında detaylı bilgi almak isteyen hemşerilerimiz, 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz arayarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler