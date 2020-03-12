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Yeşilyurt Belediyesinde dezenfekte

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında ki hizmet binalarında rutin olarak sürdürdüğü temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, Korona virüs önlem için belediyede görevli personellerin yanı sıra iş ve işlemler için binalara gelen vatandaşlar,...

12.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:38
Yeşilyurt Belediyesinde dezenfekte
Malatya Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında ki hizmet binalarında rutin olarak sürdürdüğü temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ederken, Korona virüs önlem için belediyede görevli personellerin yanı sıra iş ve işlemler için binalara gelen vatandaşlar, kolonya ile karşılanıyor.

Bu arada virüs salgınından korunma yollarını içeren uyarı levhaları ise binaların farklı noktalarına yerleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binalarındaki temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar , vatandaşları temizlik konusunda daha fazla duyarlı ve hassas olmaya çağırdı.

Başkan Çınar, "Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan salgının ülkemizde yaygın hale gelmeden bertaraf edilmesi adına Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan talimatı yerine getirmek adına Yeşilyurt Belediyesi olarak çalışmalarımıza hız verdik. İlçemizin farklı noktalarında bulunan hizmet binalarımızda rutin olarak yaptığımız temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz, binalardaki lavabolar, tuvaletler, oturma alanları, koridorlar ve diğer bütün bölümlerdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını büyük bir özenle sürdürmektedir. Virüse karşı alınacak önlemleri içeren uyarı levhaları binalarımızın farklı noktalarına yerleştirdik. Ayrıca gerek personellerimiz gerekse de iş ve işlemler için hizmet binalarımızı ziyaret eden tüm hemşehrilerimizi kolonya ile karşılamaya başladık. Çalışmaları bizlerde sürekli takip ediyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Çınar, Güncel

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