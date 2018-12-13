Yeşilyurt Belediyesinin Ağaçlandırma Çalışmaları

Yeşilyurt
Belediyesi tarafından ilçede ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışması yaptı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, ilçenin çeşitli yerlerinde süren çalışmaları yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, şehirleşme ve iklim değişiklikleri gibi faktörlerden dolayı yeşil alanların sayısını arttırdıklarını belirtti.
Tek hedeflerinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe emanet etmek olduğunu kaydeden Çınar, Yeşilyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırdıklarını söyledi.
Çınar, "Bir fidan verelim, yeşil geleceğe ortak olalım" projesi kapsamında bugüne kadar toplam 65 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.
İlçenin yeşil alanlarını korumak adına yoğun bir çaba içinde olduklarını aktaran başkan Çınar, şöyle devam etti:
"Gelecek nesillere gölgesinde yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz ağaçlar ve yeşil alanlar bırakmak adına bu yöndeki hizmetlerimize her zaman ön planda tuttuk. Yeşil alanları ve sosyal dokusu ile dikkat çekici bir atmosfere sahip İlçemiz, ağaçlandırma ve çiçek dikim hizmetlerimiz, dikey bahçe uygulamamız, yeni park alanlarımızın hizmete girmesi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artmasıyla yılın her mevsiminde güzelliğini korumaktadır. Gelecek nesillere yemyeşil, tertemiz bir Yeşilyurt bırakmak hedefiyle sürdürdüğümüz bu tür kalıcı hizmetlerle ilçemizde çok güçlü olan yeşil dokuyu daha da güçlü hale getirmeye çalışıyoruz."
Mehmet Çınar,Çınar,Yeşilyurt
13 Aralık 2018 Perşembe 18:09