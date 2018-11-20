Yeşilyurt Belediyesinin Kapıları Vatandaşlara Açık

20 Kasım 2018 Salı 17:16



20 Kasım 2018 Salı 17:16

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar olan süre zarfında Belediyenin makam odasının kapılarını vatandaşımıza sonuna kadar açtık. Hemşerilerimizin sesine kulak vermeye, onların dertlerini dinleyip çare olmaya çalışıyoruz" dedi.Yeşilyurt'un sosyal, tarihi ve kültürel zenginliklerini gelecek kuşaklara taşıyacak yatırım ve projelerin hayata geçmesinde istişare kültüründen önemli destekler aldıklarını belirten Başkan Çınar, kamu, kurum, meslek örgütleri ve derneklerin yetkilileriyle yaptığı istişare toplantılarının yanı sıra mahalleleri karış karış dolaşarak vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor.Sokaktan geçen vatandaşlarla da ayaküstü de olsa sohbet edip, dilek ve isteklerini dinleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyaret ettiği işyerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşerek, beklenti ve sıkıntılarını dinliyor.Günün belirli saatlerinde bazı aileleri ziyaret ederek sohbet eden Başkan Çınar, vatandaşların taleplerini bire bir dinleyerek yerinde çözüme kavuşturuyor.İşyerlerinde, duraklarda ve sokaklarda vatandaşların taleplerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a vatandaşlarda büyük ilgi gösteriyor.Vatandaşların gönüllerine dokunmaya, dertlerine derman olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Çınar, " Bizler büyük bir ailenin mensuplarıyız, hepimizin farklı farklı görevleri var, bizlerde Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi ulvi bir görevin hakkını verebilmek adına ekibimizle birlikte 7/24 çalışıyoruz. Hemşerilerimize kapımızı da gönlümüz de sonuna kadar açıktık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri makam odamızın kapılarını tüm hemşerilerimize sonuna kadar açtık, vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz ve çözüm yolları üretiyoruz. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir hemşerimiz kalmadı. Vatandaşımıza ulaşmak için bütün iletişim kanallarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Gerek düzenlediğimiz istişare toplantı gerekse de ev, esnaf ve mahalle ziyaretleri çerçevesinde hemşerilerimizin yanında olduğumuzu çok güçlü bir şekilde hissettiriyoruz. Ayrıca 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz, Çek-Gönder ve Whatsapp uygulamalarımızla da teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak iletişimde sınırları kaldırdık. Vatandaşlarımız evinden çıkmadan bir cep telefonu ile bizlere dertlerini, sıkıntılarını ve isteklerini iletebiliyor ya da resim göndermek suretiyle bize hızlıca ulaşabiliyor. Yeşilyurt Belediyesi kolay ulaşılabilen, sorunlara hızlı çözümler üreten, vatandaşların ihtiyaçlarına en güzeliyle yanıt veren, bölgesinde en hızla gelişen ve ilerleyen örnek belediye hüviyetine ulaşmıştır. Hemşerilerimizle iç içe olmak, en büyük ve en güçlü moral kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.Başkan Çınar, "Makamlar gelip geçici insana baki kalan edindiği saygınlık ve bıraktığı eserlerdir. Halkımızın teveccühüyle geldiğimiz bu makamda, onların sesine kulak vermeye, onların dertlerini dinleyip çare olmaya çalışıyoruz. Sorunları anlamak ve çözüm bulmak için öncelikle iyi bir dinleyici olmak lazım, işte o zaman gerçek sorunu anlayıp, doğru çözüm bulursunuz. Bizim tek gayemiz var; memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel, en iyi hizmetlerin gelmesinde etkin rol oynamaktadır. Halkımızla iç içe olup sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.Toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermeyi ilke haline getirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve sokakları gezerek bir yandan vatandaşlarımızla bir araya gelirken diğer taraftan devam eden değişim ve dönüşüm hizmetlerimiz yerinde takip ediyoruz. Mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek, anında müdahale ediyoruz. Ziyaretlerimiz de bir taraftan projelerimizi ve hizmetlerimizi halkımıza, esnafımıza ve öğrenci kardeşlerimize anlatırken, diğer taraftan da tüm alanlarda gelişimi yakalamış Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet edilmesini sağlayacak yeni projelerimiz konusunda hemşehrilerimizin görüşlerine başvuruyoruz, onların düşüncelerini öğrenip projelerimize şekil veriyoruz. . Toplumun tüm dinamiklerinin görüş, tespit ve önerisine yer vermek yönetim stratejimizde önemli yer kaplamaktadır" diye konuştu.Yoğun iş temposuna rağmen gündüzleri esnaf ve mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesai saatleri dışında da Sivil Toplum Kuruluşu, Meslek Örgütleri ve Dernek Yönetimleriyle bir araya gelerek, Yeşilyurt'a yapılacak yeni yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine fikir alış verişi yapıyor. - MALATYA