Haberler » Güncel » Yeşilyurt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları - Haber

Yeşilyurt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizleme çalışması yürütüyor.

13.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:44Yeşilyurt Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
'ın ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizleme çalışması yürütüyor.
Atatürk Bulvarı'nda yürütülen kar küreme ve temizleme işlemleri, iş makinelerinin yardımıyla belediye temizlik işçileri tarafından yapılıyor.
Vatandaşlar da iş yerlerinin önünde biriken karları küreyerek, temizleme çalışmalarına destek veriyor.
Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede etkisini yoğun şekilde hissettiren kar yağışı nedeniyle ekiplerinin görevlerinin başında olduğunu belirterek, belediyeye ait iki iş makinesi ve vatandaşların traktörleriyle mahalle, cadde ve sokakları kardan temizlemek için gayretli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Atatürk Bulvarı, Yeşilyurt, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 17:04:14