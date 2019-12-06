Yeşilyurt Belediyesinin süper kahramanları, hem çalışıyor hem eğleniyor

SÜPER KAHRAMANLAR, ÖZVERİ VE GAYRETLİ ÇALIŞMALARIYLA TAKDİR TOPLUYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ' Onlar bizim Süper Kahramanlarımız' dediği Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünün fedakâr personelleri, ilçe genelindeki temizlik hizmetleriyle vatandaşlardan tam not alıyor.

YEŞİLYURT'UN HER NOKTASINDA SÜPER KAHRAMANLAR VAR

Sabahın ilk ışığıyla birlikte yollara koyulup Yeşilyurt'u köşe bucak temizleyen, çöpleri toplayan ve her hangi bir olumsuzluğa geçit vermemek adına büyük bir gayret gösteren Süper Kahramanlar, Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte bu sefer de vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olağan yaşam şartlarının sekteye uğramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

ÇOCUKLARIN KARTOPU SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR

Üstlendikleri görevleri büyük bir başarıyla yerine getiren, vatandaşların sadece karın keyfini yaşamaları ve her hangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmamaları için mücadele eden Süper Kahramanların vatandaşlar ve özellikle de çocuklarla aralarındaki güzel diyalog ve iletişim dikkatlerden kaçmıyor.

Yeşilyurt'un farklı noktalarında mesai yapan Süper Kahramanlar, kar temizleme çalışmaları sırasında çocukların kartopu sevincine ortak oldular.

Ellerindeki temizlik aletlerini kenara bırakarak çocuklarla kartopu oynayan Süper Kahramanların bu davranışı veliler ve öğretmenler tarafından takdirle karşılandı.

Süper Kahramanlar, yağan karla birlikte kartopu oynamanın sevincini yaşayan öğrenciler ile kartopu oyunu sonrası bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Neşeli ve keyif dolu anların yaşandığı kartopu oyunuyla bir nebze de olsa yorgunluklarını atan Süper Kahramanlar daha sonra yeniden yollara koyularak temizlik çalışmalarına devam ettiler.