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Yeşilyurt belediyespor - 12 bingölspor: 5-0

STAT: YeşiltepeHAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Mehmet Ali Çetin, Mehmet ÇekiçYEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat - Enes Filiz, Sefa Korkmaz, Ramazan Çavuş, İsmail Baran Karakoç, Selim Dağ, Deniz Işık, Furkan Yiğit, Serkan Sarıkaya, Abdulvahap Kaya Hüseyin Ekici12 BİNGÖLSPOR: Süleyman...

28.08.2019 17:36 Yeşilyurt belediyespor - 12 bingölspor: 5-0

STAT: Yeşiltepe
HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Yusuf Şimşek, Mehmet Ali Çetin, Mehmet Çekiç
YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat - Enes Filiz, Sefa Korkmaz, Ramazan Çavuş, İsmail Baran Karakoç, Selim Dağ, Deniz Işık, Furkan Yiğit, Serkan Sarıkaya, Abdulvahap Kaya Hüseyin Ekici
12 BİNGÖLSPOR: Süleyman Burke - Mesut Çahan, Barış Bozyiğit, Bayram Kökel, Fatih Yalnız, Ali Sehad Hanay, Burak Elipek, Muhammed Ali Uçar, Muhammed Aytekin, Orhan Uzunboy, Murat Bayındır
GOLLER: Dk.20 İsmail, Dk.40 Serkan, Dk.63 Furkan, Dk.68 Hüseyin, Dk.80 Furkan (Yeşilyurt Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur eleme maçında Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, sahasında konuk ettiği 12 Bingölspor'u 5-0 mağlup etti. Böylelikle Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bingöl temsilcisi kupadan elenirken, Malatya'nın 3'üncü Lig temsilcisi ise bir üst tura yükseldi.



Yusuf Şimşek, Volkan Aydın, Yeşilyurt, Serkan, Spor

Kaynak: DHA

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