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Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Yılmaz'ın lig yorumu

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

16.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:29
Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Yılmaz'ın lig yorumu
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Lig devam ederken alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan karşılaşmalardan puanlar alarak düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibi kalan haftalarda alacağı sonuçlarla ligde kalacağına inanıyor.

Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan turuncu yeşilliler, 28.haftasının ardından virüs nedeniyle ara verilen ligde 15 puan daha toplayarak bitime 6 hafta kala 30 puanla büyük bir avantaj elde etti.

Ligde kalma mücadelesinde kalan haftalar için en az 10 puan hedefleyen Malatya ekibi, bu hedefini gerçekleştireceğine inanıyor.

Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz, yaptığı açıklamada ligde kalacaklarına inandığını ifade etti.

Yılmaz, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade ederek, " Tabi gerek bu süreçte, gerekse hayatın her anında insan sağlığı herşeyden önce gelir. Bu süreç düzelmesi diğer herşeyden daha önemli. Futbol, puan, kupsia, ligde kalma gibi şeyler sağlık varsa anlam taşır. O yüzden en başta insan ve sağlık diyoruz. Biz lig başlasa da noktalansa da ligde kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor
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