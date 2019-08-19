Haberler» Spor» Haber

Yeşilyurt Belediyespor'da 2 yönetici istifa etti

3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü yönetim kurulundaki iki ismin istifasıyla sarsıldı.

19.08.2019 11:54 Yeşilyurt Belediyespor'da 2 yönetici istifa etti
3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü yönetim kurulundaki iki ismin istifasıyla sarsıldı.

Geçen sezon şampiyon olarak 3. Lige yükselen turuncu yeşillilerde yönetim kurulu üyeleri Çetin Aydoğan ve Abdullah Canpolat, kulüp sportif direktörü Burak Acil ile yaşadıkları fikir ayrılıklarını gerekçe göstererek yönetimden istifa etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Malatya'da devam eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon öncesi iki yöneticisinin istifasıyla gündeme oturdu.

Alınan bilgiye göre yöneticiler Abdullah Canpolat ve Çetin Aydoğan'ın kulübün sportif direktörü Burak Acil ile takım üzerinde alınan kararlarda birçok kez anlaşmazlığa düşünce, bu durumdan duydukları rahatsızlığı başkan Barman ile paylaşıp istifa kararı aldı. İki yöneticinin de istifalarını resmi olarak kulüp başkanı Orman Barman'a sundukları belirtildi.

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bu sezon başında sivilleşmeye giderek Orhan Barman yönetiminde yeni bir yönetim oluşturmuştu. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:06   Göztepe istediği gibi başlayamadı
12:05   Denizlispor iki takviye yapacak
12:04   Muğlaspor'da otobüs kaplaması istifa getirdi
12:03   Bodrumspor Raif'in peşinde
12:03   Wushu kungfu şampiyonlarından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
12:02   Abdennour futboldan umutlu
12:00   Brezilyalı futbolcu Coutinho, Bayern Münih'te