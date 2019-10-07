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Yeşilyurt Belediyespor'da Başkan Tahsin Yılmaz, hoca Mehmet Ak oldu

3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yapılan olağanüstü kongre sonucu başkanlığa Tahsin Yılmaz seçildi.

07.10.2019 15:26Yeşilyurt Belediyespor'da Başkan Tahsin Yılmaz, hoca Mehmet Ak oldu
3.lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yapılan olağanüstü kongre sonucu başkanlığa Tahsin Yılmaz seçildi.

Yeni yönetim, takımın bir süredir devam eden teknik adam arayışlarını da sonlandırarak Mehmet Ak ile anlaşmaya vardı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3.lig'de çıktığı 6 müsabakayı da kaybederek ligin dibine demir atan turuncu yeşilli kulüpte Orhan Barman yönetimi olağanüstü kongre kararı almıştı. Yapılan kongreye tek liste halinde giren Tahsin Yılmaz, Yeşilyurt Belediyespor'un yeni başkanı oldu. Tahsin Yılmaz'ın yönetiminde şu isimler yer alıyor:

"Cebrail Baysilan, İhsan Kılıç, Bekir Karakuş, Erdoğan Zelyurt, Remzi Yaşar, Onur Güneş, Bünyamin Yılmaz, Nebi Yiğit, İbrahim Civan, Nazif Sürücü, Mehmet Nakir, Yüksel Ölmez, Özcan Polat, Salih Karademir."

Yeni teknik direktör Mehmet Ak oldu

Bu arada Tahsin Yılmaz yönetimi göreve gelir gelmez teknik heyet arayışlarını da sonlandırarak, en son Batman Petrolspor'u çalıştıran Mehmet Ak'ı takımın başına getirdi.

Teknik direktör Mehmet Ak'ın yarın Malatya'ya gelerek takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi. - MALATYA

Tahsin Yılmaz, Mehmet Ak, Yeşilyurt, Spor

Kaynak: İHA

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