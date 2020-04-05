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Yeşilyurt Belediyespor'da bireysel antrenmanlar sürüyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizler lig heran başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

05.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:05
Yeşilyurt Belediyespor'da bireysel antrenmanlar sürüyor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz, takım olarak bireysel çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bizler lig heran başlayacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten çıkmasını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki herşey düzelecek" dedi.

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen korona virüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor.

Malatya ekibi, lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu yeşilli takımın Başkanı Tahsin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Hocamız Alaattin Gülerce'nin hazırladığı bireysel programlarla futbolcularımız evlerinde güç depoluyor. Bireysel antrenmanlarını videoya kaydeden oyuncularımız daha sonra bu görüntüleri teknik heyetimizle paylaşıyorlar. Lig takvimi netleşinceye kadar bu tempoyu devam ettireceğiz. Bizler lig her an başlayacakmış gibi çalıştırıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın bu zor süreçten en sıkıntısız şekilde çıkmasını temenni ediyoruz.İnanıyorum ki her şey düzelecek" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya Yeşilyurt, Tahsin Yılmaz, Malatya, Spor
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